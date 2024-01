Da Illimity Bank al basket | Corrado Passera fa canestro L' ex ministro diventa socio della Virtus Imola

"È stato un passo importante e impegnativo dal punto di vista finanziario " sottolinea Jennifer Bardelle ", reso possibile anche dalla fiducia dinel nostro progetto: nel 2024 ...Appena sotto Banca Profilo e CFO SIM (entrambe 14 e 6,8%), poi seguono Alantra (12 e 5,8%), Equita SIM (9 e 4,3%),(8 e 3,9%), BPER Banca (7 e 3,4%) e Intesa Sanpaolo (4 e 1,9%). ...L’azienda, rilevata in novembre da Jc Industry, punta alla crescita. Dai jeans al total look con le prime sperimentazioni per la casa, fino ai negozi in Giappone, ecco i piani del management ...I conti deposito con i tassi di interesse tra i più vantaggiosi del 2024: ecco i rendimenti di Cherry Bank, Banca Aidexa e Illimity Bank.