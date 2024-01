Da cosa nasce l’odio | la vicenda Giovanna Pedretti è la punta dell’iceberg di un mondo social dominato dalla cattiveria

(Di lunedì 15 gennaio 2024) “Imedia danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli” diceva Umberto Eco. E nelle ultime ore ihanno dato il peggio: ecco la storia di. Chi era© Corriere Nazionaleaveva 59 anni, viveva a Sant’Angelo Lodigiano. La sua risposta alla recensione omofoba aveva fatto il giro del web in poche ore. “Mi hanno messo a fianco di gay e disabili”. E lei aveva risposto al cliente, cortesemente, dicendo di non tornare. A ...

Se vi state chiedendo disi tratti sappiate che è un particolare giorno, che cade il terzo ... Ma da dove arriva il Blue Monday e che cos'è Il concettonel 2005 all'interno di un comunicato ...Tu in sala e il tuo compagno in cucina in veste di chef: comel'idea di aprire un locale ...portate a casa di questa avventura televisiva E' stata un'esperienza fantastica che mai avremmo ...Un anno dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro si cerca di cogliere i nuovi caratteri della mafia. E già affiorano due tendenze, segnalate da esperti e investigatori. (ANSA) ...Cade come ormai ogni 17 gennaio dal 2017, coincidente con la giornata del pizzaiolo, la giornata internazionale della pizza, una delle ricette più amate e consumate in tutto il mondo. Come si preparan ...