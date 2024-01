Da attrice porno a spia del KGB | ma si è tradita per qualche bicchiere di troppo

Leggi su cityrumors

(Di lunedì 15 gennaio 2024) La storia di Daria Ostapenko, che in Polonia era un’attivista bielorussa ed è stata beccata dopo essersi ubriacata Si può essere allo stesso tempo una, una modella di OnlyFans e una prostituta? Chiedere a Daria Ostapenko per avere la risposta. La sua vicenda, venuta fuori negli ultimi anni, è incredibile, e proprio di recente ha rovinato tutta la sua copertura per colpa di un errore banale. Attivismo bielorusso (Ansa) – Cityrumors.itLa ragazza, arrivata in Polonia, si è subito unita all grande opposizione bielorussa presente nella capitale di Varsavia. Secondo diverse fonti polacche e bielorusse, è diventata un’attivista estremamente radicale contro il noto presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko. Non finisce qui però la sua storia, anzi. La sua occupazione non è la sola a essere rimasta segreta e nell’ombra per diverso tempo. C’è infatti molto altro ...