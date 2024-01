Da armocromia a famiglia queer | da eco-talebano a underdog le nuove parole 2023 secondo Treccani

Daad underdog, passando perqueer o eco - talebano. Sono alcune delle parole del 2023 del Libro dell'anno Treccani, appena pubblicato.Perfetto il total white, ma anche abbinato ad altre tonalità appartenenti alladei freddi, ... Per i più attenti all', le stagioni fredde possono optare per un raffinato look sui toni ...Da armocromia ad underdog, passando per famiglia queer o eco-talebano. Sono alcune delle parole del 2023 del Libro dell'anno Treccani, appena pubblicato. (ANSA) ...