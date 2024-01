Da armocromia a eco-talebani | così cambia l' italiano per la Treccani

AGI - "Solo un undergod, capace di usare tutta la sua transilienza può superare gli effetti di un pregiudizio algoritmico e non cedere alla cavaiola ... (agi)

... a cura di Silverio Novelli, con i principali neologismi scelti dall'Osservatorio della Lingua Italiana, daad underdog, passando per famiglia queer o- talebano. Uno strumento - come ...Daad underdog, passando per famiglia queer o- talebano. Sono alcune delle parole del 2023 del Libro dell'anno Treccani, appena pubblicato.E ancora iperturismo, skin shaming e oblio oncologico: decine di termini e locuzioni entrano nel libro del 2023. Il Presidente della Repubblica Sergio ...ROMA (ITALPRESS) – Il Libro dell’Anno Treccani 2023, diretto da Marcello Sorgi, ricostruisce con precisione scientifica 365 giorni di fatti, con articoli e analisi firmati da prestigiosi collaboratori ...