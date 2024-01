Curling | al via il Co-op Canadian Open L’Italia maschile a caccia del quarto successo nel Grande Slam

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Trasferta importante per la Nazionale italiana di. Domani, martedì 16 gennaio, inizierà alla Servus Arena di Red Deer il Co-opappuntamento del. Per l’occasione sarà presente il team, attualmente leader del circuito dopo il clamoroso triploconsecutivo che ha contrassegnato il primo stralcio di annata sportiva. Sul ghiaccio nordamericano andranno adi riconferme dunque il Capitano Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella. Forfait invece per la squadra femminile del Team Constantini, costretta a saltare la gara a causa di problemi influenzali occorsi a Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto. Sport ...

Tutto pronto per la prima edizione della Cortina Curling Cup, in programma da giovedì 11 a sabato 13 gennaio. Allo Stadio Olimpico del ghiaccio di ... (sportface)

... Torino (short track, pattinaggio di figura, hockey e), Bardonecchia (sci alpino, snowboard ...countdown sulla Torre Maratona dello Stadio Olimpico Grande Torino segnerà il - 365 giorni al...Da ieri e fino al 21 gennaio oltre 3.700 atleti over 30 saranno protagonisti delle gare di 15 specialità invernali della neve e del ghiaccio - dallo sci alpino all'hockey, dal biathlon al, ...All'Astec Safety Challenge i trentini Mosaner, Arman e Giovanella insieme al caposquadra Joel Retornaz in lizza per vincere il quarto torneo del Grande Slam Alle 18 sfideranno il Team Carruthers ...Entrano nel vivo i Winter World Masters Games Lombardia 2024. Da ieri e fino al 21 gennaio oltre 3.700 atleti over 30 saranno protagonisti delle gare di 15 specialità invernali della neve e del ghiacc ...