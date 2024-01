Curling | 16 le squadre al Co-op Canadian Open | c’è anche l’Italia di Mosaner

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Red Deer – Prende il via martedì 16 gennaio, sul ghiaccio canadese della Servus Arena di Red Deer, il Co-op, quarta tappa stagionale del Grand Slam of, il massimo circuito internazionale della disciplina riservato alle migliori 16del ranking mondiale. Italia presente con il team maschile composto da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos(Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), reduce dall’incredibile triplo successo consecutivo nelle tappe della prima parte di stagione. Assente invecefemminile rappresentata dal Team Constantini, out a seguito degli attacchi influenzali occorsi a Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli.maschile arriva a questo importante appuntamento a ...

