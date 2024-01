Cultura | brand “Napoli” | via al progetto di analisi e prospettive

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 15 gennaio 2024)capitale europea in continua trasformazione urbanistica, sociale, produttiva ele. Partendo da questo presupposto e con l’intento di individuare nuovi percorsi validi per migliorare l’attrattività della città, il sindaco Gaetano Manfredi ha avviato undi studio e prefigurazione direlative al. Esperienze di questo genere sono in corso da tempo in città di rilievo in tutta Europa, per affrontare le sfide del futuro mantenendo i forti rapporti con le tradizioni storiche del territorio. La direzione scientifica del– in convenzione tra Comune e Universita’ della Campania “Luigi Vanvitelli” che sta sperimentando moduli formativi sulla materia – e’ stata affidata a Stefano Rolando, professore di “Comunicazione pubblica e Public ...