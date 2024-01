Cronache da un paese «disturbato»

Leggi su panorama

(Di lunedì 15 gennaio 2024) C’è chi tende un cavo d’acciaio in un viale o chi massacra di botte un anziano... Idiozia, violenza e disagi psichici dilagano. Ma nessuna risposta arriva. Dice che l’ha fatto per noia. E che non voleva uccidere nessuno. E io quasi quasi preferirei scoprire che mente. Preferirei scoprire che Alex Baiocco, 24enne arrestato a Milano per aver teso un cavo d’acciaio in mezzo a una strada a grande scorrimento, racconta balle. Quasi quasi preferirei pensare che in realtà sapeva benissimo quello che faceva e che voleva uccidere. Perché, in fondo, è più facile accettare l’idea che ci siano ventenni assassini e criminali, che scoprire che ci sono ventenni che non si rendono conto che a tendere un cavo d’acciaio in mezzo a una strada si possa uccidere qualcuno. E che perciò lo fanno così, come andare al cinema o a giocare alla playstation. Come se fosse il modo migliore per sconfiggere la ...