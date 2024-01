Crolla il salone al matrimonio | i due sposi in ospedale mano nella mano | “Stavo ballando | poi il gorgo spaventoso”

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Pubblicato il 15 Gennaio, 2024 Un giorno di gioia e di festa come ilha rischiato di trasformarsi in una catastrofe a Pistoia, dove èto ildi una struttura storica dove si stava celebrando la cerimonia inghiottendo glie decine di invitati in un buco nero. Solo per miracolo non ci sono morti e così i due freschihanno passato la loro prima notte di nozze in un luogo a dir poco insolito: l’. I duesorridenti uno di fianco all’altra Nonostante la drammatica vicenda, Paolo e Valeria hanno trovato il modo di sorridere: sono entrambi vivi e non c’è stato alcun morto. A parte qualche piccola ferita i due stanno abbastanza bene, ma al loro arrivo i medici hanno consigliato di restare qualche ora per monitorare le ...