Critics Choice Awards | Oppenheimer conquista otto premi

Nella stagione dei premi ormai entrata nel vivo, i nuovi divi del cinema e della tv catturano sempre più l'attenzione dei fan sul tappeto rosso grazie al loro stile formidabile, fatto di completi ...Il già indaffaratissimo Pedro Pascal potrebbe aggiungere un altro impegno nella sua agenda. Sul red carpet deiAwards la star di The Last of Us , ancora con un braccio fasciato a causa di una caduta, si è intrufolato in un'intervista che i conduttori di KTLA stavano facendo a Jennifer Aniston e ...La star di Indiana Jones Harrison Ford è stato premiato ai Critics' Choice Award per la sua longeva e incredibile carriera.In occasione della 29a cerimonia di premiazione annuale, la Critics Choice Association (CCA) ha annunciato domenica dal Barker Hangar di Santa Monica le sue scelte per i migliori film e programmi tele ...