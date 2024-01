Critics Choice Awards 2024 | trionfano Oppenheimer e Barbie | ecco tutti i premiati

Leggi su italiasera

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) –trionfa aistrappando a plurinominatoi riconoscimenti più prestigiosi. La pellicola diretta da Christopher Nolan si aggiudica infatti il premio per il miglior film e la miglior regia. Premiato anche Robert Downey Jr come miglior attore non protagonista.comunque conquista i riconoscimenti per la miglior commedia, la miglior canzone, la scenografia e i costumi. La miglior attrice è Emma Stone, la miglior serie drammatica Succession. Premio alla carriera a Harrison Ford. Miglior film:Miglior regia: Christopher Nolan () Migliore attrice: Emma Stone (Povere creature) Miglior attore: Paul Giamatti (The Holdovers) Miglior attrice non ...