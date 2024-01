Crisi Roma | Rosella Sensi | I tifosi meritano di più Sui Friedkin penso…

Tra questi anche Rossella Sensi , che si è affidata ai social per esprimere i suoi pensieri sull'ultimo periodo divissuto dalladi Mourinho ...... il progetto Agnes e ladell'ex Farmografica di Cervia. In vista delle votazioni che iniziano questa settimana in Commissione, mi rivolgo alle forze politiche del territorio che asono ...Le parole dell'ex presidentessa tramite un post su Instagram dopo l'ultimo complicato periodo vissuto dai giallorossi: tutti i dettagli ...MILANO (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Ucraina: 14,30 - Secondo il Cremlino i colloqui di Davos sulle proposte di pace per l'Ucraina non porteranno a nulla, in quant ...