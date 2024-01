Cremona | deve scontare condanna per maltrattamenti in famiglia | arrestato

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Milano, 15 gen. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di sabato 13 gennaio, i carabinieri della stazione di Soresina, nel cremonese, hannoun cittadino italiano di 58 anni, pregiudicato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della procura di. L'uomo dovràuna pena di tre anni e quattro mesi di reclusione relativa a unaperine lesioni personali aggravate intervenuta da parte del tribunale dinel gennaio del 2021, riformata in Appello nell'ottobre del 2022 e ora divenuta definitiva ed esecutiva. I fatti erano stati commessi per molti anni, durante la convivenza con la ex moglie; l'uomo era stato denunciato nel 2019 dalla moglie che si era presentata dai carabinieri di ...

hanno un diamante grezzo che meriterebbe davvero di attirare su di sé le luci della ribalta. Contro Trento, al terzo stop consecutivo, la Vanolidire grazie al suo meraviglioso ...... entrarono a far parte della storia gastronomica di. Per sancire ufficialmente queste ... La carne di manzo, prima di essere brasata o stufata,marinare per 10 ore circa con le verdure, ...Stampati per le farmacie con l’obiettivo di divulgare il numero 1522 a tutela delle donne. Si esprime duramente Cristina Pugnoli, Consigliera di parità della Provincia ...La Juventus scenderà in campo martedì chiudendo il programma della prima giornata di ritorno della Serie A . I bianconeri ospiteranno il Sassuolo allo Stadium per rispondere all'Inter capolista, uscit ...