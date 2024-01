Costacurta | «Theo Hernandez è tornato Il ruolo di centrale…»

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Alessandro, ex giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club della prestazione di ieri diAlessandro, ex giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club della prestazione di ieri dicontro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Credo chesiaveramente. Da centrale ha trovato nuovi stimoli? Credo che l’abbia fatto riposare, so la differenza tra giocare terzino e centrale (ride, ndr). Capisco la differenza. C’è stato anche un grande Giroud. I due difensori centrali si sono trovati bene. Poi però c’è l’errore che il capitano del Milan non può fare sul rigore di Paredes, non può riaprire così la partita».

