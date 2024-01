Cossiga | mercoledì alla Camera la presentazione dell’Archivio donato dai figli

Leggi su italiasera

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) – Dopo un lavoro pluriennale di ordinamento e inventariazione analitica delle carte,prossimo, 17 gennaio, alle 15.15, nella Sala della Regina di Montecitorio, verrà presentata la versione in volume dell’inventariodi Francescosotto la presidenza di Gianfranco Fini, daidel Presidente Emerito della Repubblica, Anna Maria e Giuseppe. Contestualmente sarà pubblicata in rete anche la versione informatizzata (https://archivio..it/). “Ho potuto scorrere il vasto indice delle migliaia di unità che compongono l’insiemeprivato del Presidente Francesco. Mi ha colpito come i titoli dei carteggi che ci ha lasciato siano ...