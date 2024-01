Cosmi sicuro | «Con un’Inter così puoi solo sperare! La Juventus…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 15 gennaio 2024)continua a puntare tutto sull’Inter, anche se tra Scudetto e Supercoppa Italiana non mancano le insidie. L’allenatore perugino, ospite nelgi studi di “Serie Allnews” su Radio TV Serie A con RDS, sottolinea l’ottima prestazione nerazzurra a Monza prima di andare a Riad DOPPIA FAVORITA – Inizia una nuova settimana e Serseè chiamato a commentare quanto successo nel weekend di Serie A: «L’Inter, quando gioca partite come queste, diventa anche troppo facile da commentare. Sbaglia pochissimo in fase offensiva, ha qualità di gioco e anche dinamica di grandissimo livello. La difesa difficilmente sbaglia e se prende gol – come successo in occasione del rigore – non vedi grandissimi errori di reparto. L’Inter è difficile da raggiungere. Certo, il Monza ha fatto meno di quello che si pensava, ma l’Inter ha messo subito la partita sullo 0-2. E in quel ...