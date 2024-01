Cos’è Operation Triangulation | cyber-attacco per cui Mosca accusa Washington

Leggi su formiche

(Di lunedì 15 gennaio 2024) “Decisamente incredibile per la sua raffinatezza”. Così Bruce Schneier, esperto di sicurezza, ha definito quella che i ricercatori di sicurezza di Kaspersky hanno presentato alla 37° edizione della conferenza Chaos Communication Congress di Amburgo come la più grave catena di vulnerabilità informatica ai danni degli iPhone. Unche ha consentito agli aggressori di bypassare la protezione della memoria a livello hardware sugli smartphone prodotti da Apple. Nei giorni scorsi Boris Larin, Leonid Bezvershenko e Georgy Kucherin hanno presentato, emersa a metà dell’anno scorso, sfruttata per almeno quattro anni anche contro smartphone di funzionari diplomatici russi e ambasciate in Russia, oltre che ai dipendenti della stessa Kaspersky a. A differenza di altre falle viste in passato, ...