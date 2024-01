Cosa sta succedendo in Ecuador di cui il mondo si è dimenticato

Leggi su panorama

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il bilancio delle violenze provocate da bande criminali nella provinciaiana di Guayaquil è salito a 13 morti, con decine di feriti e almeno 70 arresti. Questi tristi eventi sono scaturiti in seguito allo stato d'emergenza dichiarato dal presidente Daniel Noboa. Attualmente, le autoritàiane non hanno ancora diffuso cifre ufficiali riguardo alle vittime e alle violenze. Le informazioni attualmente disponibili sono basate su report provenienti dalla polizia e dalle amministrazioni locali.L', una volta considerata una nazione relativamente sicura, ha vissuto una trasformazione negli ultimi anni, diventando un campo di battaglia per le attività criminali, in particolare legate ai narcotrafficanti. La mente di questa rivolta è identificata in Josè Adolfo Macías Villamar, noto come "Fito", leader dei Los Choneros, una ...