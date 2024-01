Cosa racconta la richiesta della Cina di un cessate il fuoco a Gaza e nel Mar Rosso

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese e ministro degli Esteri Wang Yi (questa è la sua definizione ufficiale) ha espresso la profonda preoccupazioneper il recente e brusco inasprimentosituazione nel Mardurante un incontro congiunto con il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, dopo colloqui al Cairo. Nel mezzodestabilizzazione dell’Indo Mediterraneo prodotta dagli attacchi organizzati dagli Houthi contro le navi mercantili che seguono quelle rotte per spostare merci tra Europa e Asia, e mentre lanon si impegna a livello operativo per ristabilire equilibri e stabilità, quanto dice Wang è molto interessante. Spiega la visione cinese riguardo alla crisi, l’approccio alla sicurezza collettiva, il ...

Beppe Grillo in una video postato sui suoi canali social, ha racconta to l’esperienza vissuta durante il ricovero all’ospedale di Cecina. Esperienza ... (thesocialpost)

Il ritorno di Beatrice nella casa del Grande Fratello è stato come buttare benzina sul fuoco. L’attrice non c’è andata per il sottile con alcuni ... (caffeinamagazine)

La situazione in Brera è raccapricciante -- c'è gente che bivacca ubriaca a tutte le ore ... Per me non è unanormale''. ''Ho una figlia di 24 anni e non nascondo che oggi ho molta più ...... pubblicando molti video su TikTok nei qualile sue giornate e mostra il paesaggio che la circonda. Masi fa su un'isola deserta La vita della giovane è caratterizzata dalla pesca e ...Il capo della diplomazia cinese dal Cairo delinea narrazioni e interessi di Pechino. Cina, Wang Yi e Medio Oriente ...La conduttrice si racconta in una intervista all'Adnkronos: "Da quando sono stata aggredita a Milano vivo nell'incertezza, situazione immigrazione difficile da gestire" Voleva fare il magistrato ma è ...