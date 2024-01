Cortona | incendio a Terontola Alta | soccorso 54enne

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Nella giornata odierna, unin un’abitazione nella localitàha richiesto l’intervento tempestivo dei mezzi dell’Emergenza Sanitaria dell’Area Vasta Sud-Est. La situazione di emergenza ha visto un uomo di 54 anni coinvolto, il quale è statoe trasportato con Pegaso 1 all’ospedale policlinico pisano di Cisanello, classificato in codice 3. Il coordinamento delle risorse locali è stato cruciale per affrontare l’incidente; sul posto sono intervenuti la Misericordia di Castiglion Fiorentino, i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine die l’EliPegaso 1. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Luciano Meoni. 'Il pensiero va innanzitutto ...per monossido di carbonio frazione del Comune di, in provincia di Arezzo. È accaduto nella chiesa del paese mentre ...monossido di carbonio a Torpè I mezzi dell'Emergenza Sanitaria Area Vasta Sud-Est sono intervenuti per prestare soccorso a un 54enne. L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale pisano di Cisanello, in codice 3.Durante il giorno dell'Epifania, nella chiesa di Pergo, frazione del comune di Cortona (Arezzo), si è verificata un'intossicazione da monossido di carbonio. 4 bambini sono stati trasferiti ...