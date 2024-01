Corruzione a Pozzuoli | arrestati l’ex sindaco e l’ex dirigente Pd Oddati

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Sono 11 le misure cautelari emesse in merito all’inchiesta della procura di Napoli con le accuse di concorso inper un atto contrario ai doveri d’ufficio, traffico di influenze illecite e turbata libertà degli incanti. Tra le misure, anche l’arresto perdie per un esponente del Pd. L’indagine riguarda esponenti politici, amministratori locali e imprenditori: i provvedimenti sono stati emessi dal gip di Napoli su richiesta dell’ufficio inquirente del capoluogo. L’indagine riguarda la gara truccata per concessioni che riguardano il rione Terra a. Inchiesta sul rione Terra a, 11 misure cautelari: arrestato anche exCome detto, l’inchiesta riguarda il rione Terra di, ...

