Corridoio cruciale | missile Houthi contro una nave Usa | la mossa dei ribelli

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tensione altissima in Medio Oriente. Glihanno lanciato unda crocieraun cacciatorpediniere americano nel Mar Rosso meridionale, abbattendolo. A riferirlo è stato il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) con un comunicato su X. Hanno spiegato che ilè stato abbattuto vicino alla città portuale di Hodeidah, nello Yemen. Non si registrano vittime o danni. Il portavoce degliMohammed Abdulsalam ha descritto l'azione degli aerei ''nemici'' come una palese violazione della sovranità nazionale dello Yemen. Intanto le Forze di difesa israeliane hanno fatto irruzione in un centro di comando di Hamas e distrutto un deposito di armi a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Le truppe hanno sequestrato fucili d'assalto, pistole, granate, giochi di ruolo e ...

Il paese alpino costituisce luogo di transitoper le merci lungo ilpaneuropeo che allaccia i porti settentrionali sul Mare del Nord a quelli tirrenici a Sud. Ma non mancano le ......che un attore (per altro non statuale) potesse mettere a repentaglio un collegamento così...di arrivo all'Europa (con costi economici e tempo di consegna maggiori) pur di evitare il...Dallo stretto di Bab al-Mandeb passa circa il 40 per cento del commercio marittimo del nostro Paese. L’escalation può avere conseguenze simili al conflitto ucraino. Confindustria: “Le nuove rotte ci d ...«IL corridoio europeo Scandinavo-Mediterraneo, che va da Helsinki a Palermo, è un asse nord-sud cruciale per l'economia del continente e passa per lo Stretto di Messina.