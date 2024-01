Coppa d’Africa | gli inni nazionali di Senegal e Gambia si interrompono a metà | ci pensano i tifosi

Milan , niente da fare per Chukwueze : poco spazio anche con la Nigeria in Coppa d’Africa . continua il periodo no La stagione di Samuel Chukwueze fin ... (dailymilan)

Il Senegal non stecca l’esordio in Coppa d’Africa . Koulibaly e compagni hanno travolto 3-0 il Gambia , rimasto in 10 nel recupero del primo tempo. ... (sportface)

Il Senegal non stecca l'esordio in. Koulibaly e compagni hanno travolto 3 - 0 il Gambia, rimasto in 10 nel recupero del primo tempo. La partita però era già indirizzata dal 4 , quando Gueye ha raccolto un cross a centro ...Gli highlights e le azioni salienti di Senegal - Gambia 3 - 0, match della prima giornata del girone C di2024. Gueye sblocca il risultato al 4 , mentre Adams lascia in 10 il Gambia. Nel secondo tempo ci pensa il classe 2004 Camara a realizzare la doppietta che chiude definitivamente i ...