Coppa d’Africa 2024 | risultati e classifiche

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ie ledella, l’edizione del 2023 del torneo CAF per nazionali africane. Dal 13 gennaio all’11 febbraio 24 nazionali africane si daranno battaglia per conquistare il titolo di campioni continentali nella manifestazione ospitata dalla Costa d’Avorio: sarà un mese intenso ricco di gol, emozioni e sorprese. Sportface.it giorno dopo giorno vi aggiornerà in tempo reale con lee isempre aggiornati con i marcatori del torneo.GRUPPO A Costa d’Avorio 3 Guinea Equatoriale 1 Nigeria 1 Guinea Bissau 0 GRUPPO B Capo Verde 3 Egitto 1 Mozambico 1 Ghana 0 GRUPPO C Senegal 3 Camerun Guinea Gambia 0 GRUPPO D Algeria Angola Burkina Faso Mauritania GRUPPO E Mali Namibia Sudafrica Tunisia GRUPPO ...

Il Senegal arriva alla Coppa d’Africa da campione in carica ed è ancora nitida l’eco dei festeggiamenti per il primo storico successo nel 2022, con ... (infobetting)

Il tecnico del Ghana Chris Hughton è stato aggredito da un tifoso dopo la sconfitta della sua squadra contro Capo Verde per 2-1 all’esordio in ... (sportface)

partenza record per gli ascolti della Coppa d’Africa 2023 trasmessa in diretta ed esclusiva da Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul ... (sportintv.eu)

Milan , niente da fare per Chukwueze : poco spazio anche con la Nigeria in Coppa d’Africa . continua il periodo no La stagione di Samuel Chukwueze fin ... (dailymilan)

Il Senegal non stecca l’esordio in Coppa d’Africa . Koulibaly e compagni hanno travolto 3-0 il Gambia , rimasto in 10 nel recupero del primo tempo. ... (sportface)

L'attaccante ex Liverpool e Bayern Monaco e della nazionale del Senegal, fresca di vittoria nellacontro il Gambia, ha ...Un minuto di raccoglimento prima di Iran - Palestina in'Asia, a ricordare le vittime del conflitto a Gaza Non solo, in questo mese si gioca in Qatar la'Asia e ieri sono scese in campo Iran - Palestina. Al netto del risultato, un 4 - 1 per la squadra del romanista Azmoun (a segno) e dell'...