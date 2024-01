Coppa d’Africa 2024 | aggredito ct del Ghana dopo la sconfitta contro Capo Verde

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il tecnico delChris Hughton è statoda un tifosoladella sua squadraper 2-1 all’esordio in, in Costa d’Avorio. Secondo quanto riferisce la stampa locale, alcuni diplomatici ghanesi hanno aiutato l’allenatore delle black stars a liberarsi dall’aggressore. L’uomo è stato consegnato alle autorità ivoriane. SportFace.

