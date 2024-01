Controlli in città | denunce | parcheggi abusivi e auto sequestrato

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNelle ultime 36 ore sono stati pianificati mirati servizi di controllo effettuati, oltre che da personale della Questura anche da personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania. I servizi sono stati predisposti a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto Spena e sono stati predisposti, al fine di prevenire la commissione di reati in genere, monitorando le zone del centro cittadino nonchè, le contrade periferiche quali Via Fontanatetta, Contrada Archi e contrada Chiara oltre le zone ove si registra una maggiore affluenza di giovani. Personale della Sezione Volanti della Questura di Avellino ha deferito alla Procura della Repubblica di Avellino una ragazza di 23 anni perché rifiutatasi di fornire le proprie generalità ed un 35enne di Avellino per resistenza e oltraggio a ...