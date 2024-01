Controlli della Polizia di Stato nella “Movida” | 2 denunciati

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Caserta. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Casertadel fine settimana scorso, sono stati effettuati, su tutto il territorioProvincia di Caserta,per garantire la sicurezza nelle giornate festive e nei luoghi tipici”. In occasione dei servizi, la Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Caserta ha denunciato un cittadino di origine straniera, di 37 anni, ritenuto responsabile di alcuni danneggiamenti ad autovetture in sosta nel quartiere “Acquaviva” di Caserta. I poliziotti sono intervenuti a seguito di segnalazioni al numero di emergenza “113” e, una volta sul posto, hanno individuato un uomo che, sottoposto a perquisizione, ètrovato in ...

Scattano ipolizia locale di Savona e alla fermata del bus in via Tissoni è stato trovato un modesto quantitativo di hashish, circa 10 grammi....95 infrazioni al codicestrada, 12 i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, 67 i posti di controllo effettuati e 55 le attività commerciali in totale sottoposte a controllo. I...L’associazione degli spedizionieri Spediporto denuncia i lunghi tempi dei controlli sanitari nei porti liguri. Gli operatori possono attendere i referti fino a venticinque giorni.Il giovane si era reso protagonista di un episodio simile nel novembre scorso quando era stato fermato dagli agenti ed era risultato privo di patente e il mezzo di assicurazione e per questo l’auto ...