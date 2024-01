Contro la Roma si è rivisto il miglior Milan

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 15 gennaio 2024) In questa strana stagione di Serie A in cui, a parte Inter e Juventus, nessuna delle grandi si può ritenere soddisfatta del proprio operato e in cui tutte le gestioni tecniche sembrano a fine ciclo,arrivavano ad affrontarsi in uno dei momenti peggiori delle rispettive stagioni. I rossoneri avevano subito l’eliminazione in Coppa Italia da parte dell’Atalanta, in una partita in cui erano parsi costantemente in balia degli avversari. Se la squadra di Pioli, prima di perdere mercoledì, aveva raccolto una striscia positiva di cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare, laarrivava a San Siro in un momento di sconforto totale. Dopo la sconfitta nel derby, per la prima volta dall’arrivo di Mourinho la tifoseria giallorossa aveva fatto sentire il proprio disappunto alla ...