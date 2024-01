Contrasto denatalità | Ciarambino | Voto unanime a mia mozione segnale importante

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) «La crisi della natalità che sta attraversando il nostro Paese, ultimo in Europa per nuovi nati, è una sciagura le cui conseguenze saranno devastanti, decretando l’insostenibilità del sistema pensionistico e della spesa sociale. Ciò che è gravissimo è che la Campania, che un tempo era il vivaio d’italia, presenta unaancora più alta della media nazionale, con 1000 nuovi nati in meno ogni anno – precisa Valeria, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto – Per questo considero un risultatoche oggi in Consiglio regionale sia stata approvata all’unanimità la miaaffinché la Campania si doti in tempi rapidi di una legge per ilallae perché nella nostra regione si possano organizzare gli Stati generali ...