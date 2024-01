Consegnati lavori per riapertura Via Traiana

(Di lunedì 15 gennaio 2024) “Questa mattina (15 gennaio 2024), insieme al sindaco Roberto Gualtieri e al vicesindaco Pierluigi Sanna, abbiamo consegnato alla ditta affidataria iper la sistemazione e ladella S.P-Segni-Roccamassima (Via). Fin dal nostro insediamento abbiamo lavorato per la messa in sicurezza di questa importante strada, un intervento che era fermo dal 2020, anche grazie all’impegno del Vice Sindaco Sanna e dell’ex Sindaco di Segni Piero Cascioli“. Così in una nota Manuela Chioccia, consigliera delegata alla Viabilità Città metropolitana di Roma Capitale. (Com/Red/ Dire) (Credit foto Agenzia Dire)

