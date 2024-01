Concorso ‘Mad For Science’ | selezionate 50 scuole in tutta Italia | due sono di Benevento

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutistatele 50diche accedono alla prossima fase di Mad for Science, ilorganizzato dalla Fondazione Diasorin che mette in palio 200mila euro per rinnovare i laboratori scolastici di scienze. L’annuncio degli 8 istituti finalisti, che si sfideranno nella Challenge finale, è previsto entro l’8 maggio. Provengono da 14 regionine – il 16% dalla Lombardia, il 14% da Campania e Puglia, il 12% da Lazio e Veneto, il 6% da Friuli-Venezia Giulia e Toscana, il 4% da Marche, Piemonte e Sardegna e infine il 2% da Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna e Liguria – e anche quest’anno la maggior partegli istituti tecnici, con il 56%, seguiti dai licei scientifici, il 40%, e classici con il ...

Specie per alcune classi digli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi ... Avviso Differenzee avvisi Come abbiamo scritto , relativamente agli avvisi, nella circolare non ......di Jean - Baptiste Durand Fifi di Jeanne Aslan & Paul Saintillan Le Paradis di Zeno Graton...Chernysheva Entre deux s"urs di Anne - Sophie Gousset & Clément Céard I diciotto titoli in...