Commissione Roma Capitale – Dopo il M5s anche il Pd si dichiara favorevole ad insignire Assange della  cittadinanza onoraria

(Di lunedì 15 gennaio 2024) “Oggi inabbiamo espresso pareresulla proposta di delibera per il conferimentocittadinanzadia Julian, giornalista e cofondatorepiattaforma WikiLeaks, che dall’11 aprile 2019,una prima accusa di stupro e poi di cospirazione, spionaggio e abusi informatici, è recluso nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, nel Regno Unito, dove vive in una cella di 3 metri per 2, in totale isolamento per 23 ore al giorno” così in un comunicato Riccardo Corbucci e Antonella Melito, rispettivamente presidente e vice presidente, ...

I periti della procura di Lucca, i consulenti tecnici dei parenti delle vittime e ladi ... In attesa della sentenza, di fronte alla Corte di Cassazione asi era tenuto un sit - in ...... servirà alla premier a esibire una qualche conquista di facciata, e alla presidente di... Il no diè per Gramegna "una occasione persa per rendere l'eurozona più resiliente e per ...“Oggi in Commissione Roma Capitale abbiamo espresso parere favorevole sulla proposta di delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria di Roma Capitale a Julian Assange, giornalista e cofond ...“Abbiamo appena protocollato la mozione urgente per chiedere all’Assessora Alfonsi di stralciare il lotto 2, Valle Aniene, dall’avviso pubblico per l’assegnazione di terre agricole di proprietà di Rom ...