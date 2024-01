Com’è la dieta del biologo di Harvard | basata su 5 regole anti invecchiamento

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Se il vostro sogno è quello di rimanere giovani e in salute il più a lungo possibile, ilDavid Sinclair dell’università diha messo a punto unain 5. Si tratta di un regime che prevede l’eliminazione di una serie di alimenti che hanno un effetto tossico sul nostro organismo. E, al contrario, l’assunzione di cibi vegetali. Vediamo nel dettaglio. Il primo alimento che dovremmo smettere di assumere è lo zucchero. Il consumo abbondante di zucchero e fruttosio, infatti, accelera l’. E può portare allo sviluppo di malattie croniche. Questo perché da un lato lo zucchero provoca una reazione infiammatoria dell’organismo. E poi perché compromette la funzione cellulare. Sinclair non ci condanna a una vita amara, ma invita a utilizzare con moderazione alimenti ...

Tuttavia, tutto ciò non cambia il fatto che questo 'cambiamento nellaguidato dai Paesi occidentali. Basta ricordare che l'UE sta permettendo l'aggiunta di un numero sempre maggiore di ...Massimo Galanto per 'il Messaggero' sei cio che mangi gemelli a confronto. 5 Meglio laonnivora o quella veganail quesito alla base della nuova miniserie Netflix americana, tra le più viste del momento anche in Italia, Sei ciò ...