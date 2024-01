Come il pullman | sfiorata tragedia sul Cavalcavia di Mestre

(Di lunedì 15 gennaio 2024) In una notte inquietante che ricorda un tragico evento passato, un automobilista ha sfiorato lasuldi, lo stesso luogo del disastroso incidente del 3 ottobre scorso in cui persero la vita 21 persone, tra cui l’autista Alberto Rizzotto e venti turisti stranieri. Questa volta, fortunatamente, il bilancio è di zero vittime. Il protagonista dell’incidente, un quarantenne di Treviso alla guida di una Audi A4, è riuscito a uscire illeso dopo che la sua auto è rimasta in bilico a seguito dello schianto. L’incidente è avvenuto nella notte di domenica, poco prima delle 4.30, suldella Vempa di. L’uomo, perdendo il controllo dell’auto a causa dell’elevata velocità e dell’asfalto scivoloso, ha impattato contro il cordolo di un’isola spartitraffico e finito contro ...

... Federico Ricci non ha recuperato dal problema alla caviglia e non è salito sulche sta ... sui dispositivi mobilismartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ...... ma Bozzolo è per certi versi lo snodo osservato speciale, dove iarrivano e da dove ...con servizio sostitutivo bus testimonia che c'è la volontà di offrire un servizio ineccepibile cosìl'...Secondo la denuncia della Società biancazzurra, petardi e pietre sono stati lanciati da dietro un muro nel piazzale adibito a parcheggio. Due feriti lievi ...Milan Roma: l’arrivo del pullman dei rossoneri a San Siro. Tutto pronto per il match valevole per la 20^ giornata di Serie A (dall’inviato Daniele Grassini) – Manca pochissimo al fischio d’inizio di M ...