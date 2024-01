Colpo di scena in tv Fazio si sposta su Mediaset La clamorosa novità

Leggi su iltempo

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ad un anno esatto dalla scomparsa, Maria De Filippi ricorderà l'indimenticato e indimenticabile Maurizio Costanzo. La nota conduttrice salirà sul palco che ha ospitato una delle più longeve trasmissioni del nostro Paese, il Maurizio Costanzo Show, proprio in quel teatro che tutti gli italiani identificano con il papà dei talk show: il Teatro Parioli. A rivelarlo è Davide Maggio sul suo sito internet 'davidemaggio.it'. De Filippi sta mettendo in piedi una seconda serata per Canale 5 che verrà trasmessa nei giorni immediatamente precedenti o in quelli immediatamente successivi al 24 febbraio (data in cui ricorre l'anniversario) e gli intenti non sono quelli di una celebrazione nostalgica né, tanto meno, malinconica. Ma il vero colpaccio è che De Filippi sarà accompagnata da Fabio: i due racconteranno Costanzo ospitando i tanti personaggi lanciati dal ...