Colombia | frana tra Quibdó e Medellín si stacca dalla montagna e travolge auto in coda | 34 morti e altrettanti feriti - VIDEO

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Immagini scioccanti, dove unasi èta in un una strada che collega le città die Medellin, in una zona montuosa nell'ovest del Paesendo lein. 34, portati in diversi ospedali. Il bilancio potrebbe aggravarsi consideran

Si scava, anche a mani nude e aiutati dai cani, per portare alla luce le vittime della valanga di detriti che ha invaso una strada provocando decine di morti e feriti lo scorso 12 ...Continua a salire il numero di morti ina causa dellache ha colpito una strada che collega le città di Quibdó e Medellin, in una zona montuosa nell'ovest del Paese. Almeno 35 feriti sono stati portati in diversi ospedali. Le ...Si scava, anche a mani nude e aiutati dai cani, per portare alla luce le vittime della valanga di detriti che ha invaso una strada provocando decine di morti e feriti lo scorso 12 gennaio ...Una frana devastante ha colpito una strada che collega le città di Quibdó e Medellin, in una zona montuosa nell'ovest della Colombia. L'incidente ha causato la morte di almeno 34 persone e ha provocat ...