Colombia | enorme frana nel nord-ovest del Paese | almeno 34 morti Il momento in cui il fango travolge le auto sulla strada

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024)34 persone, per lo più bambini, sono rimaste uccise da unain una comunità indigena neldella. E sono decine i feriti portati negli ospedali, mentre i soccorritori sono ancora alla ricerca dei dispersi intrappolati sotto il. Come si vede dalle immagini postate sui social, laha colpito unache collega le città di Quibdó e Medellin, in una zona montuosa nell’del. Le vittime dellasono state ricordate anche da Papa Francesco durante l’Angelus: “Non dimentichiamo di pregare per loro” ha detto il Pontefice rivolto ai fedeli in Piazza San Pietro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.