Cobolli scoppia in lacrime dopo la vittoria contro Jarry | la foto è virale

MELBOURNE (Australia) - La prima volta non si scorda mai. Flaviofesteggia il suo primo successo agli Open d'Australia dopo aver battuto il cileno Nicolas Jarry in cinque set. La partita è stata molto combattuta, con il tennista italiano capace di imporsi ...MELBOURNE (Australia) - La prima volta non si scorda mai. Flaviofesteggia il suo primo successo agli Open d'Australia dopo aver battuto il cileno Nicolas Jarry in cinque set. La partita è stata molto combattuta, con il tennista italiano capace di imporsi ...MELBOURNE (Australia) - La prima volta non si scorda mai. Flavio Cobolli festeggia il suo primo successo agli Open d’Australia dopo aver battuto il cileno Nicolas Jarry in cinque set. La partita è ...Il tennista toscano accede al secondo turno degli Australian Open e si abbandona in un abbraccio commovente con il proprio staff ...