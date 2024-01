Cobolli-Kotov in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2024

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Flavioaffronterà Pavelal secondo turno degli, primo slam stagionale. Dopo la splendida vittoria al primo turno contro Jarry, maturata al quinto set e dopo quattro ore di gioco, il tennista romano torna in campo per la prova del nove, contro un avversario meno ostico ma altrettanto affamato di vittoria. Si tratta del russo, anche lui reduce da una battaglia di cinque set nel match inaugurale contro Rinderknech. In palio il terzo turno dell’Happy Slam, che nessuno dei due ha mai raggiunto in carriera.è avanti 2-0 nei precedenti, ma entrambi si sono disputati a livello Challenger e sulla terra battuta, dunque sono relativamente attendibili. TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA ...

proveniente dalle qualificazioni è al secondo turno degli Australian Open e giocherà al prossimo turno contro. Nel singolare femminile eliminata Sara Errani, vince Jasmine Paolini Luci ......ben 4 ore e 5 di gioco dalla quale è uscito vittorioso, il quale ha dimostrato talento e nervi saldi ed è approdato meritatamente al secondo turno. Sulla sua strada ora il russo Pavel: ...L'impresa di flavio Il compito di Cobolli, 21 anni pure lui, non era affatto facile. Pronti, via, Nicolas Jarry, cileno testa di serie numero 18, non un top ten e tantomeno un top ma un giocatore che ...La prima vittoria in carriera a livello slam è più speciale che mai per Flavio Cobolli, che al primo turno degli Australian Open 2024 ha sconfitto in cinque lottati set il più quotato Nicolas Jarry.