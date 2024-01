Club Dogo | dopo la reunion un concerto il 28 giugno a San Siro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) MILANO –10 Mediolanum Forum sold-out nel giro di poche ore, el’ondata di entusiasmo e affetto che li ha travoltila pubblicazione dell’album della(uscito venerdì 12 gennaio su Island Records) e già uno dei più ascoltati della settimanaappena poche ore, arriva un annuncio senza precedenti. I, infatti, culmineranno la loro lunga residency milanese con un-evento in quello che è il tempio per eccellenza della musica milanese: lo stadio di San. Non una semplice data aggiuntiva, ma uno show irripetibile e unico nel suo genere; una sorpresa fortemente voluta dal gruppo per ringraziare i fan del sostegno dimostrato per oltre vent’anni. ...

I Club Dogo sono stati l'apice del rap italiano o, se lo chiedete ai puristi, l'inizio della fine. Ma anche questo è ormai vero fino a un certo punto, perché se per i puristi dei primi anni Duemila er ...L'appuntamento con i Club Dogo a San Siro è per venerdì 28 giugno 2024. E i biglietti Le prevendite sono disponibili in tutti i circuiti autorizzati a partire da sabato 13 gennaio 2024 alle ore 14.00 ...