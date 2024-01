Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno annunciato la data del matrimonio Lui | “Mamma Eleonora Giorgi affronta il cancro al pancreas con atteggiamento positivo | voglio sia al mio fianco”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024)ladel loro. Dopo la proposta, arrivata il 31 dicembre scorso la coppia, ospite nel salotto di Silvia Toffanin, ha rivelato il giorno delle nozze. “Ci sposeremo l’’11 ottobre. Siamo entrambi bilancia e ottobre è il nostro mese. Sarà tutto magico, in un’atmosfera boho chic. Ci sposeremo in Campania, vicino Caserta. Abbiamo deciso di sposarci a metà tra la Sicilia e Milano, da dove arriveranno gli invitati.aveva deciso di invitare 4 persone, solo i genitori e i fratelli ma io sono sicula e il miosarà in stile ‘Il mio grosso grassogreco’. Saremo circa 100, ma non li ho contati”, ha dichiarato la ...