Classifica marcatori Serie A 2023-2024 | i goleador del campionato

Tutto pronto per l’inizio della Serie B 2023 / 2024 . Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: venerdì 18 agosto, ... (sportface)

Tutto pronto per l’inizio della Serie A 2023 / 2024 . Un altro campionato è iniziato, e sarà combattutissimo, con il Napoli di Rudi Garcia pronto a ... (sportface)

Tutto pronto per l’inizio della Serie A 2023 / 2024 . Un altro campionato è iniziato, e sarà combattutissimo, con il Napoli di Rudi Garcia pronto a ... (sportface)

Con questa vittoria l'Atalanta compie un grande balzo in. Gli uomini di Gasperini ...: 8' Koopmeiners (Ata) rig, 13' Ederson (Ata), 14' De Ketelaere (Ata), 84' Zappacosta (Ata), 90'...: rig. Koopmeiners 8', Ederson 13', De Ketelaere 14', Zappacosta 83', Holm 90+1'. Il calo ... Lacompleta della serie ...In occasione del compleanno del Bari, Mattia Maita, centrocampista biancorosso, è intervenuto ai microfoni di RadioBari. Ecco le sue parole. Sul suo legame con Bari: "Conoscete tutti ...SERIE A - Tutti promossi nella Dea, che si porta a casa un risultato roboante: da Koopmeiners a De Ketelaere, passando per Holm e Ederson. Tutti bocciati invece nella squadra di Di Francesco, dove ...