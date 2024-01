Clamoroso la Juve in pole per Mangala | ADL vira su Barak

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Sfida di mercato tra Napoli entus per: i bianconeri in, gli azzurrino decisi sudella Fiorentina per il centrocampo. Il quotidiano il Mattino, ha riportato uncolpo di scena nella corsa a Orel, centrocampista belga del Nottingham Forest. Il giocatore, accostato con insistenza al Napoli nelle ultime settimane, sembra allontanarsi definitivamente dagli azzurri con il sorpasso dellantus, ora inposition. I bianconeri, come riferisce Sky Sport, avrebbero messoin cima alla lista per il mercato di gennaio. Prima però la dirigenza della Vecchia Signora dovrà completare alcune cessioni, poi partirà l’assalto deciso al mediano del Nottingham. “Il centrocampista ...

Vlahovic come Chiesa: notizia che potrebbe portare a un addionel corso dei prossimi mesi. Terremoto prima del Sassuolo Domani sera lascenderà in campo contro il Sassuolo nell'ultima gara di questo turno di campionato. I bianconeri hanno come ...Dalla Juventus al Napoli, l'inserimento, il terzo in Italia è davvero. Gli azzurri lo prendono e lo girano in prestito Un terzo inserimento in Serie A. Dopo il primo abboccamento del Milan , quello della Juventus, e infine, secondo le informazioni riportate da ...Sfida di mercato tra Napoli e Juventus per Mangala: i bianconeri in pole, gli azzurri virano decisi su Barak della Fiorentina per il centrocampo.Il Corriere del Veneto racconta di una lite tra due nerazzurri e un giovane in discoteca, che li avrebbe poi denunciati Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, due giocatori nerazzurri avreb ...