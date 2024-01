Citroën Ami | successo senza sosta | nel 2023 ha conquistato il 60% delle vendite di quadricicli elettrici

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Per ogni 10venduti nel, 6 sono statiAmi. A dicembre ha debuttato il restyling, con il nuovo frontale e il selettore di guida in posizione più comoda....

Secondo quanto riferito, il conducente della minicar (una Citroen) avrebbe tentato di sorpassare in un punto in cui la corsia diventa più stretta. A causa della manovra, avrebbe perso il ...Facebook LinkedIn Email Subscribe Telegram WhatsApp Share Guarda i commenti (0)C4 Cactus Ultimi articoli in: Citroen: un 2023 ricco di successi in Italia