Cina | si prepara a lancio veicolo spaziale cargo Tianzhou-7

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Wenchang, 15 gen – (Xinhua) – La combinazione del-7 e di un razzo vettore Long March-7 Y8 oggi e’ stata trasferita verticalmente nella zona di. Secondo la China Manned Space Agency, ilsara’ lanciato nel prossimo futuro al momento opportuno. Le strutture e le attrezzature presso il Sito didei veicoli spaziali di Wenchang, nella provincia insulare meridionale cinese di Hainan, sono tutte in buone condizioni e i vari controlli funzionali pre-e i test congiunti saranno eseguiti come previsto, ha dichiarato l’agenzia in un comunicato. (Xin) Agenzia Xinhua