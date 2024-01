Cina | Hebei | traffico merci in aumento nel porto di Tangshan

(Di lunedì 15 gennaio 2024), 15 gen – (Xinhua) – Una foto aerea, scattata oggi 15 gennaio 2024, mostra le navi in un terminal minerario deldi, nella provincia settentrionale cinese dello. Secondo le autorita’ portuali, nel 2023 ilnelha superato gli 842,17 milioni di tonnellate, con undel 9,53% su base annua. (Xin) Agenzia Xinhua

Shijiazhuang, 23 nov – (Xinhua) – Un gran numero di oggetti in ceramica, forni e strumenti per la produzione di ceramica risalenti a circa 2.000 anni ... (romadailynews)

Pechino, 09 gen – (Xinhua) – Una base di innovazione per sensori di sistemi microelettromeccanici ( MEMS ) e’ stata inaugurata a Shijiazhuang, ... (romadailynews)

Con l'inizio del 2024, la comunità di Tangshan, nella provincia di, ha inaugurato un Anno pastorale speciale dedicato all'evangelizzazione. I sacerdoti degli 8 decanati hanno delineato insieme ...Si tratta della nuova offerta di lavoro pubblicata dalla Scenic Area di Wuzishan, un'area panoramica nella provincia diin, che punta ad assumere un nuovo dipendente affinché si travesta ...Wenchang, 15 gen – (Xinhua) – La combinazione del veicolo spaziale cargo Tianzhou-7 e di un razzo vettore Long March-7 Y8 oggi e’ stata trasferita verticalmente nella zona di lancio. Secondo la China ...L’ex ct della Cina dal 2019 al 2021, Li Tie, ha confessato di aver pagato mazzette per far carriera e per truccare le partite , compresa una tangente di ...