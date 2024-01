Cina | Hainan | trasferita combinazione Tianzhou-7 | razzo Long March-7 Y8

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Wenchang, 15 gen – (Xinhua) – Questa foto, scattata oggi 15 gennaio 2024, mostra il trasferimento delladel veicolo spaziale cargo-7 e delvettore-7 Y8 presso il Sito di lancio dei veicoli spaziali di Wenchang, nella provincia meridionale cinese di. Lae’ stataverticalmente oggi alla zona di lancio. Secondo la China Manned Space Agency, il veicolo sara’ lanciata nel prossimo futuro al momento opportuno. Le strutture e le attrezzature del Sito di lancio dei veicoli spaziali di Wenchang sono tutte in buone condizioni e i vari controlli funzionali pre-lancio e i test congiunti saranno eseguiti come previsto, ha dichiarato l’agenzia in un comunicato. (Xin) Agenzia Xinhua

