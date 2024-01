Cina | Guangzhou | PIL superiore a 3 000 mld yuan nel 2023

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 gennaio 2024), 15 gen – (Xinhua) –, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong, dovrebbe registrare un PILai 3.000 miliardi di(circa 422 miliardi di dollari) nel, secondo le autorita’ locali. Nell’ultimo anno, la citta’ ha raggiunto nuovi traguardi nello sviluppo economico e sociale, ha dichiarato Sun Zhiyang, sindaco in carica di. Sia il totale delle vendite al dettaglio di beni di consumo che il valore totale delle importazioni e delle esportazioni hanno superato i 1.000 miliardi diper il terzo anno consecutivo. Nel frattempo, gli investimenti in immobilizzazioni hanno superato gli 860 miliardi di. In termini di industrializzazione digitale, ...