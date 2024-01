Ciclista investito ed ucciso | lutto ad Aprilia per la sorte di Giuseppe

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Pubblicato il 15 Gennaio, 2024 E’ stata resa nota l’identità della persona che ieri, ad, è rimasta vittima di un pauroso incidente stradale, poco prima delle 14, in via Carano. Si tratta diSabbatini, 69enne pensionato diappassionato di ciclismo.stava tornando a casa da quella che per lui era l’abituale pedalata domenicale quando, per cause ancora in via di accertamento, è stato colpito violentemente da una Mercedes Classe A che nella carambola si è ribaltata su un fianco. Il colpo gli è stato fatale. Coinvolto nello scontro un altro uomo, di 45 anni, che era alla guida dell’auto. Sono dovuti intervenire i Vigili dl Fuoco per tirarlo fuori dal mezzo e le sue condizioni sono purtroppo molto gravi. Una volta messo al sicuro è stato trasportato in elisoccorso a Roma, ...